53-річна Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком почала частіше спілкуватися з дітьми свого чоловіка, а також налагоджувати з ними контакт після невеликого медового місяця. З Аффлеком артистка вирішила жити разом у новому будинку, чоловікові навіть довелося продавати своє холостяцьке житло.
Все частіше Лопес можна помітити на прогулянках з дітьми та у нових образах. Вчора Лопес ходила зі старшою дочкою Аффлека і засвітила зачіску без перуки. А цього разу Дженніфер привернула увагу все ще літнім чином у зеленій сукні з цікавими вирізами.
Масивні босоніжки на платформі, сережки-кільця та проста сумочка надали Лопесу більш розслабленого та розкутого вигляду. Примітно, що виконавиця виглядає значно молодшою за свої роки.
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53-річна Лопес вперше за довгий час зняла перуку і показала себе без довгих локонів: кадри з прогулянки
Однак майже весь час Лопес на кадрах позує в перуках, що приховують її коротке волосся. Не секрет, що у Дженніфер є ціла кімната з перуками, які вона доглядає.
Вперше за довгий час вона з'явилася на прогулянці з дітьми Аффлека без перуки і показала коротенькі пасма світлого відтінку.
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