53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком начала чаще общаться с детьми своего супруга, а также налаживать с ними контакт после небольшого медового месяца. С Аффлеком артистка решила жить вместе в новом доме, мужчине даже пришлось продавать свое холостяцкое жилье.

Все чаще Лопес можно заметить на прогулках с детьми и в новых образах. Вчера Лопес прогуливалась со старшей дочкрью Аффлека и засветила прическу без парика. А в этот раз Дженнифер привлекла внимание все еще летним образом в зеленом платье с интересными вырезами.

Массивные босоножки на платформе, сеьрги-кольца и простая сумочка придали Лопес более расслабленного и раскованного вида. Примечательно, что исполнительница выглядит значительно моложе своих лет.

Однако почти все время Лопес на кадрах позирует в париках, скрывающих ее короткие и чуть вьющиеся волосы. Не секрет, что у Дженнифер есть целая комната с париками, за которыми она ухаживает.

Впервые за долгое время она появилась на прогулке с детьми Аффлека без парика и показала коротенькие пряди светлого оттенка.

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