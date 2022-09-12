Ведучий Володимир Остапчук давно не публікував знімки з коханої, як і його дружина Христина Горняк. За словами ведучого Слави Дьоміна, Горняк та Остапчук, які оформили шлюб у 2020, живуть окремо. Про це він розповів у своїй програмі "Слава ПРО".
Слава Дьомін зазначив, що вони не розійшлися, але визнав, що Володимир і Христина справді мають проблеми у шлюбі.
"Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки що до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав у Канаду до своїх дітей", – повідомив Слава Дьомін.
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Ведучий додав, що сподівається, що Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк вирішать свої проблеми. Наразі ведучий вже перебуває в Європі, а його дружина публікує фото з Києва. Поки вони ніяк не коментують чутки про свій розрив та проблеми в особистому житті.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
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