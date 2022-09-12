Ведущий Владимир Остапчук давно не публиковал снимки с любимой, равно как и его жена Кристина Горняк. По словам ведущего Славы Демина, Горняк и Остапчук, которые оформили брак в 2020, живут раздельно. Об этом он рассказал в своей программе "Слава ПРО".

Слава Демин отметил, что они не разошлись, но признал, что у Владимира и Кристины действительно есть проблемы в браке.

"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина — неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям", – сообщил Слава Демин.

Ведущий добавил, что надеется, что Владимир Остапчук и его жена Кристина Горняк решат свои проблемы. Сейчас ведущий уже находится в Европе, а его супруга публикует фото из Киева. Пока они никак не комментируют слухи о своем разрыве и проблемах в личной жизни.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.