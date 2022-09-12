Популярна українська блогерка та переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка з початку війни залишається вдома і не бажає їхати зі столиці, також активно веде соціальні мережі. Даша розповідає про своє життя, типові будні і хвалиться тренуваннями в улюбленій залі.
Не приховує Ульянова, що любить яскраво провести час загалом, тому нерідко відвідує ресторани, модні заклади та показує апетитні вечори в Інстаграмі.
Даша цього разу показала короткий ролик, який порадував фанатів у вихідні:
«Воскресіння у Києві – це кохання ❤️» – пише Ульянова.
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У мережі підтримали: «Дуже гарна 🥰; Краса 💝; Неймовірно красива 😍 та ніжна 🥰; Просто чарівна принцеса».
Також Ульянова показала спекотне відео, в якому з'явилася у спокусливому образі.
Судячи з кадрів, Даша позувала фотографу в черговій фотосесії та заодно зняла про це ролик. Перед камерою вона з'явилася у гарячому тілесному боді з незвичайним візерунком, що прилягає до шкіри, повторюючи усі вигини ідеальної фігури.
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