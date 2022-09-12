Известная блогерша Даша Ульянова и победительница "Холостяка" в одном из сезонов показала, как веселится на выходных.

Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая с начала войны остается дома и не желает уезжать из столицы, также активно ведет социальные сети. Даша рассказывает о своей жизни, типичных буднях и хвастается тренировками в любимом зале.

Не скрывает Ульянова, что любит ярко провести время в целом, поэтому нередко посещает рестораны, модные заведения и показывает аппетитные вечера в Инстаграм.

Даша в этот раз показала короткий ролик, который порадовал фанатов на выходных:

«Воскресение в Киеве - это любовь ❤️» - пишет Ульянова.

В сети поддержали: «Очень красивая 🥰; Красота💝; Невероятно красивая 😍 и нежная 🥰; Просто очаровательная принцесса».

Также Ульянова показала жаркое видео, в котором появилась в соблазнительном образе.

Судя по кадрам, Даша позировала фотографу в очередной фотосессии и заодно сняла об этом ролик. Перед камерой она появилась в горячем телесном боди с необычным узором, которое прилегает к коже, повторяя все изгибы идеальной фигуры.

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