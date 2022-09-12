Шеф-кухар Володимир Ярославський, який є суддею шоу "Мастер Шеф" разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською, поділився простим, але дуже смачним рецептом.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати ліниві вареники Гурме.

Нам знадобляться:

400г домашнього сиру

85 г борошна

1 малесеньке яйце (або великий жовток)

40г цукру

Для соусу на дві порції:

70-80г білого шоколаду

100-110г вершків 20%

120-150г свіжі ягоди

30г смажені горіхи

Процес приготування легкий. Як пояснює Ярославський, домашній сир (творог) треба обов’язково віджимати від зайвої вологи. Потім змішуємо сир з яйцем та цукром, далі додаємо борошно та замішуємо швидко м’якеньке тісто. Тісто розділяємо на шматочки і формуємо кульки чи овальні вироби.

"Варю в підсоленій воді - кидаю одразу в киплячу воду, чекаю коли вареникі піднімуться і можна їх так проварити ще хвилинку! Окремо в пательню наливаю вершки, кидаю білий шоколад, довожу до кіпіння і вкидаю гарячи вареники - але роблю це шумовкою, щоб не будо надлишкової вологи! Хвилиночку варю у соусі, щоб все загусло! Додаю ягоди, перемішую і викладаю до тарілки", — розповідає зірка "Мастер Шеф".

Готову страву можна додатково прикрасити ягодами та подрібненими горіхами. Шоколад за бажанням можна брати будь-який на ваш смак.

"А ще я презентував все на дідусевій тарілці, раніше якось такого не було, - а зараз так приємно згадати дитинство, посуд цей такий теплий - прямо як спогади 😍", — додав Володимир.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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