На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати ліниві вареники Гурме.
Нам знадобляться:
400г домашнього сиру
85 г борошна
1 малесеньке яйце (або великий жовток)
40г цукру
Для соусу на дві порції:
70-80г білого шоколаду
100-110г вершків 20%
120-150г свіжі ягоди
30г смажені горіхи
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Процес приготування легкий. Як пояснює Ярославський, домашній сир (творог) треба обов’язково віджимати від зайвої вологи. Потім змішуємо сир з яйцем та цукром, далі додаємо борошно та замішуємо швидко м’якеньке тісто. Тісто розділяємо на шматочки і формуємо кульки чи овальні вироби.
"Варю в підсоленій воді - кидаю одразу в киплячу воду, чекаю коли вареникі піднімуться і можна їх так проварити ще хвилинку! Окремо в пательню наливаю вершки, кидаю білий шоколад, довожу до кіпіння і вкидаю гарячи вареники - але роблю це шумовкою, щоб не будо надлишкової вологи! Хвилиночку варю у соусі, щоб все загусло! Додаю ягоди, перемішую і викладаю до тарілки", — розповідає зірка "Мастер Шеф".
Готову страву можна додатково прикрасити ягодами та подрібненими горіхами. Шоколад за бажанням можна брати будь-який на ваш смак.
"А ще я презентував все на дідусевій тарілці, раніше якось такого не було, - а зараз так приємно згадати дитинство, посуд цей такий теплий - прямо як спогади 😍", — додав Володимир.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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