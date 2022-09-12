Шеф-повар Владимир Ярославский, являющийся судьей шоу "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской, поделился простым, но очень вкусным рецептом.

На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить ленивые вареники Гурме.

Нам понадобятся:

400г домашнего творога

85г муки

1 маленькое яйцо (или большой желток)

40г сахара

Для соуса на две порции:

70-80г белого шоколада

100-110г сливок 20%

120-150г свежие ягоды

30г жареные орехи

Процесс приготовления легок. Как объясняет Ярославский, творог нужно обязательно отжимать от излишней влаги. Затем смешиваем творог с яйцом и сахаром, затем добавляем муку и быстро замешиваем мягкое тесто. Тесто разделяем на кусочки и формируем шарики или овальные изделия.

"Варю в подсоленной воде - бросаю сразу в кипящую воду, жду когда вареники поднимутся и можно их так проварить еще минутку! Отдельно в сковороду наливаю сливки, бросаю белый шоколад, довожу до кипения и вбрасываю горячие вареники - но делаю это шумовкой, чтоб не было избыточной влаги! Минутку варю в соусе, чтобы все загустело! Добавляю ягоды, перемешиваю и выкладываю в тарелку", — рассказывает звезда "Мастер Шеф".

Готовое блюдо можно дополнительно украсить ягодами и измельченными орехами. Шоколад по желанию можно брать любой по вашему вкусу.

"А еще я презентовал все на дедушкиной тарелке, раньше как-то такого не было, - а сейчас так приятно вспомнить детство, посуда эта такая теплая - прямо как воспоминания 😍", - добавил Владимир.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.