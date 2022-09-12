На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить ленивые вареники Гурме.
Нам понадобятся:
400г домашнего творога
85г муки
1 маленькое яйцо (или большой желток)
40г сахара
Для соуса на две порции:
70-80г белого шоколада
100-110г сливок 20%
120-150г свежие ягоды
30г жареные орехи
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Процесс приготовления легок. Как объясняет Ярославский, творог нужно обязательно отжимать от излишней влаги. Затем смешиваем творог с яйцом и сахаром, затем добавляем муку и быстро замешиваем мягкое тесто. Тесто разделяем на кусочки и формируем шарики или овальные изделия.
"Варю в подсоленной воде - бросаю сразу в кипящую воду, жду когда вареники поднимутся и можно их так проварить еще минутку! Отдельно в сковороду наливаю сливки, бросаю белый шоколад, довожу до кипения и вбрасываю горячие вареники - но делаю это шумовкой, чтоб не было избыточной влаги! Минутку варю в соусе, чтобы все загустело! Добавляю ягоды, перемешиваю и выкладываю в тарелку", — рассказывает звезда "Мастер Шеф".
Готовое блюдо можно дополнительно украсить ягодами и измельченными орехами. Шоколад по желанию можно брать любой по вашему вкусу.
"А еще я презентовал все на дедушкиной тарелке, раньше как-то такого не было, - а сейчас так приятно вспомнить детство, посуда эта такая теплая - прямо как воспоминания 😍", - добавил Владимир.
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