Як повідомляє Politeka.net, 32-річна українська співачка Надя Дорофєєва ділиться з користувачами мережі своїм щастям. Так, артистка опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому знята зі своїм новим коханим, українським ресторатором Михайлом Кацуріним.

"Кацурін вліз у мою щоденну рубрику", – підписала знімок артистка.

На фото співачка позує у сірому оверсайз-піджаку, чорній кофті та вільних штанах, тримаючи в руках темну сумку-багет. Своє довге волосся Надя Дорофєєва зібрала в хвіст на потолиці.

Бойфренд співачки Михайло Кацурін постав в кадрі, цілуючи її в щоку. Він, як і Надя, вибрав вбрання у повсякденному стилі: широкі джинси, картата сорочка та об'ємний піджак темно-сірого відтінку. Його постійна фішка – кепка – стала доповненням до образу. Цього знімка достатньо, щоб зрозуміти – ці двоє по вуха закохані.

Варто зазначити, що Надя Дорофєєва у березні заявила, що розлучилася з чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом. Офіційно артисти залишаються чоловіком та дружиною.

Новим обранцем Дорофєєвої є Михайло Кацурін. Він та її чоловік були друзями.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.