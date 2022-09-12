Цього разу Ярослава Притула на своїй сторінці в Instagram розмістила відео зі свого виступу, де вона виконала пісню "Стоп війна", слова та музику до якої вона написала самостійно.

До слухачів співачка вийшла в короткій чорній сукні з незвичайним розрізом знизу та блискучим оздосленням на поясі. Ефектне вбрання вдало підкреслило струнку фігуру артистки.

"Невимовна радість і вдячнаність Збройним Силам України! Захисники крок за кроком звільняють наші святі землі від окупантів. Маємо пам’ятати про те, що свобода не дається легко. Війна триває, а ми працюємо, кожен на своєму місці, задля Перемоги", — написала SLAVIA.

Шанувальники в коментарях захоплюються вродою та талантом екс-дружини Дзідзьо, але відзначають, що фонограма під час виступу була зайвою: "Яка красива!!!😍", "Така тендітна", "Чудова співачка", "Молодчинка", "Дуже гарно, але фонограма зайва. Ви може співати без фонограми".

Відзначимо, Дзідзьо був одружений з Ярославою Хомою (Притулою) з 2013 по 2021 рік, але зрештою пара вирішила розлучитися. Після цього екс-дружина Михайла активно зайнялася сольною кар'єрою.

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