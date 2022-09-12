На этот раз Ярослава Притула на своей странице в Instagram разместила видео со своего выступления, где исполнила песню "Стоп война", слова и музыку к которой она написала самостоятельно.

К слушателям певица вышла в коротком черном платье с необычным разрезом снизу и блестящим украшением на поясе. Эффектный наряд удачно подчеркнул стройную фигуру артистки.

"Неописуемая радость и благодарность Вооруженным Силам Украины! Защитники шаг за шагом освобождают наши святые земли от оккупантов. Должны помнить о том, что свобода не дается легко. Война продолжается, а мы работаем, каждый на своем месте, ради Победы", — написала SLAVIA.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой и талантом экс-жены Дзидзьо, но отмечают, что фонограмма во время выступления была лишней: "Какая красивая!!!😍", "Такая хрупкая", "Великолепная певица", "Молодчинка", "Очень красиво, но фонограмма лишняя. Вы можете петь без фонограммы".

Отметим, Дзидзьо был женат на Ярославе Хоме (Притуле) с 2013 по 2021 год, но в конце концов пара решила расстаться. После этого экс-супруга Михаила активно занялась сольной карьерой.

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.