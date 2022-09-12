Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала сімейну ідилію зі своїм чоловіком. Романтичними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Весь вільний час Віктор Павлик та Катерина Репяхова вважають за краще проводити разом. Так, вони показали початок свого осіннього ранку. Так, блогер була у білій блузі, а співак у білій сорочці. Вони ніжно обіймають один одного та щасливо посміхаються на камеру.
Також Катерина Репяхова зняла на камеру свій поцілунок із музикантом. Вона доторкнулася губами до щоки коханого чоловіка і лагідно посміхнулася.
"Я вже забула, як чоловік виглядає. Приїдь швидше", - написала Катерина Репяхова.
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Підписники Катерини Репяхової захоплюються фото і купають пару в щирих компліментах, називаючи наймилішими і бажаючи подружжю щастя. Деякі фани навіть зізнаються їм у коханні у коментах.
"Ах! Я люблю цю парочку!", "Будьте щасливі незважаючи ні на що. Ви справді хороша пара", "Дуже класні", "Катюша, бережи своє щастя, нікому не дозволяй зруйнувати його!", "Катюша, які гарні фотографії", - писали вони.
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