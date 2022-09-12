Весь вільний час Віктор Павлик та Катерина Репяхова вважають за краще проводити разом.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала сімейну ідилію зі своїм чоловіком. Романтичними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Весь вільний час Віктор Павлик та Катерина Репяхова вважають за краще проводити разом. Так, вони показали початок свого осіннього ранку. Так, блогер була у білій блузі, а співак у білій сорочці. Вони ніжно обіймають один одного та щасливо посміхаються на камеру.

Також Катерина Репяхова зняла на камеру свій поцілунок із музикантом. Вона доторкнулася губами до щоки коханого чоловіка і лагідно посміхнулася.

"Я вже забула, як чоловік виглядає. Приїдь швидше", - написала Катерина Репяхова.

Підписники Катерини Репяхової захоплюються фото і купають пару в щирих компліментах, називаючи наймилішими і бажаючи подружжю щастя. Деякі фани навіть зізнаються їм у коханні у коментах.

"Ах! Я люблю цю парочку!", "Будьте щасливі незважаючи ні на що. Ви справді хороша пара", "Дуже класні", "Катюша, бережи своє щастя, нікому не дозволяй зруйнувати його!", "Катюша, які гарні фотографії", - писали вони.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.