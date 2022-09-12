Все свободное время Виктор Павлик и Екатерина Репяхова предпочитают проводить вместе.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала семейную иддилию со своим мужем. Романтическими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Все свободное время Виктор Павлик и Екатерина Репяхова предпочитают проводить вместе. Так, они показали начало своего осеннего утра. Так, блогер была в белой блузе, а певец в белой рубашке. Они нежно обнимают друг друга и счастливо улыбаются на камеру.

Также Екатерина Репяхова запечатлела на камеру свой поцелуй с музыкантом. Она прикоснулась губами к щеке любимого мужа и мягко улыбнулась.

"Я уже забыла, как муж выглядит. Приезжай скорей", - написала Екатерина Репяхова.

Подписчики Екатерины Репяховой восхищаются фото и купают пару в искренних комплиментах, называя самыми милыми и желая супругам счастья. Некоторые фаны даже признаются им в любви в комментах.

"Ах! Я люблю эту парочку!", "Будьте счастливы несмотря ни на что. Вы действительно хорошая пара", "Очень классные", "Катюша, береги свое счастье, никому не позволяй разрушить его!", "Катюша, какие красивые фотографии", - писали они.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.