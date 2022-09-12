Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Наталія Могилевська любить виглядати жіночно та привабливо, причому, дотримується цього правила навіть удома. Вона дотримується непорушного принципу - навіть у домашній обстановці залишатися красивою і не доношувати старі речі.

У Instagram співачка зізналася, що боїться навіть у вбиральню зайти, щоб не пропустити новину, як звільняють ще одне українське місто. Вона з гумором зізналася, що знайшла вирішення проблеми.

"Почитала всі ваші коментарі до попереднього фото. Вирішила проблему. Я просто поки не їстиму", - з гумором написала Наталія Могилевська і показала кумедне відео, зняте на кухні.

Вишуканий натуральний макіяж, спокійний погляд та напівусмішка на обличчі – Наталя зворушила фанатів своєю ніжною красою. На відео усміхнена співачка з макіяжем та укладанням позує у шовковій довгій сорочці молочного кольору з мереживними вставками.

Користувачі мережі не скупилися на компліменти для зірки та хвалили її за вибір вбрання: "Ви гарні в будь-якій формі", "Шикарна нічнушка, як і її володарка", " Чудова, неймовірна, позитивна", "Наталя, ви як завжди незрівнянні!" .

Нагадаємо, Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом українців.

Також Politeka писала, що Могилевська показала закулісні кадри з метро, ​​де нагороджували легендарних українців.