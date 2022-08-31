Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни вирішила залишитися в Україні та весь час займається волонтерством та благодійними концертами, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу ошатна зірка виклала милі фото з картиною в руках та оголосила про цікаву ініціативу.

На нових фотографіях Наталія знята у темній локації, вона тримає в руках гарну патріотичну картину. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній чорній сукні з металевим декором, яка підкреслила фігуру та декольте. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і тепла посмішка.

Як виявилося, саме із цією картиною пов'язана нова ініціатива, про яку Могилевська розповіла у підписі до публікації. "100 000$ на тактичні аптечки для військових. Мої дорогі, разом із колегами за культурним фронтом та фондом "Воля та Людяність", ми запускаємо арт-розіграш робіт талановитої української ілюстраторки Марії Кінович, яка від початку війни відтворює у своїх малюнках актуальні сюжети. Наша мета – збирання грошей на медичні аптечки, для наших захисників та захисниць, які щодня борються та наближають нас до Перемоги", - написала співачка та розкрила умови розіграшу.

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