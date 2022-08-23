Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку війни залишається в Україні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала відео, в якому розповіла та показала, як проходила церемонії нагородження Премії "Національна легенда України".

Судячи з кадрів, Наталя разом із іншими зірковими гостями прийшла до київського метро, ​​де проходила ця церемонія за участю президента України. Там артистка зустрілася з багатьма знаменитостями, серед яких Андрій Шевченко, Олексій Арестович, Даніель Салем, Коля Серьга, Ольга Сумська, Монатик та інші. У вигляді Наташа у ошатному образі розповіла про цей захід.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Щаслива вшанувати найдостойніших! До Дня Незалежності Премія "Національна легенда України". Лікарі, волонтери, рятувальники, залізничники, а також діячі культури та мистецтв, спортсмени. Гордість наша. А поряд зі мною ваш улюбленець – справжня Легенда спорту Андрій Шевченко".

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