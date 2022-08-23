Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Наталя була у Києві з перших днів війни і перебувала разом із киянами в метро. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз зірка поділилася кадрами перед виходом на сцену.

"Як завжди хвилююся перед виходом на сцену. Але сьогодні особливий випадок. 18:00. Премія "Національна Легенда України". Включайте", - написала Наталія.

"Хлопці ззаду вогонь", "А хлопці вогонь", "Вояки на задньому плані, може потрібно скромніше поводитися зараз", "Зате за вами хлопці не хвилюються взагалі", "Наталя, я так вами пишаюся, ви така молодець", " хлопці на задньому плані - Коля і Салемчик ваще відпадають ... хто там думає, що їм на передову, не переживайте, вони там були і навіть Даніель поранений був ... Нехай краще піднімають бойовий дух наших героїв з ЗСУ своїми виступами ".

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