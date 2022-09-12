Как сообщает Politeka.net, украинская певица Наталья Могилевская любит выглядеть женственно и привлекательно, причем, придерживается этого правила даже дома. Она придерживается нерушимым принципом – даже в домашней обстановке оставаться красивой и не донашивать старые вещи.

В Instagram. певица призналась, что боится даже в уборную зайти, чтобы не пропустить новость, как освобождают еще один украинский город. Она с юмором призналась, что нашла решение проблемы.

"Почитала все ваши комментарии к предыдущему фото. Решила проблему. Я просто пока не буду есть", - с юмором написала Наталья Могилевская и показала забавное видео, снятое на кухне.

Изысканный натуральный макияж, спокойный взгляд и полуулыбка на лице - Наталья тронула фанатов своей нежной красотой. На видео улыбчивая певица с макияжем и укладкой позирует в шелковой длинной рубашке молочного цвета с кружевными вставками.

Пользователи сети не скупились на комплименты для звезды и хвалили ее за выбор наряда: "Вы хороши в любой форме", "Шикарная ночнушка, как и ее обладательница", " Замечательная, невероятная, позитивная", "Наталья, вы как всегда бесподобны!".

Напомним, Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом украинцев.

Также Politeka писала, Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.