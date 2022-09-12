Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та показує кадри з відпочинку. На цей раз артистка зацікавила "побаченням", заради чого довелося вирушити з другом на цвинтар.
«Мене сьогодні запросили на побачення… До Київського крематорію та байкового цвинтаря. Тепер я знаю трохи підземний Київ!
А ось наш крематорій. Ці двері – ручна робота наших архітекторів О. Рибачук та В. Мельниченко. До речі, які зробили стіну пам'яті на цвинтарі, який досі чекає на своє звільнення» - поділилася враженнями Ксенія.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Міністр оборони Резніков несподівано визнав свою помилку: "Я не вірив, що настільки..."
Російський літак розбився в Криму: перші подробиці авіакатастрофи
"Оце ви мерзотники": зірки "Дизель шоу" взялися розважати росіян і потрапили в скандал
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост та відео з поїздки до Бучі, Ірпені та Бородянки.
"Син довгий час просив мене поїхати туди. Я боялася. Боялася внутрішнього болю та депресивного стану від побаченого, але я вирішила, що мій син має побачити цю реальність. Заради особистої історії, однозначного розуміння та майбутнього", - зізнається Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.