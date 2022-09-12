Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про незвичайний культурний вечір.

Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та показує кадри з відпочинку. На цей раз артистка зацікавила "побаченням", заради чого довелося вирушити з другом на цвинтар.

«Мене сьогодні запросили на побачення… До Київського крематорію та байкового цвинтаря. Тепер я знаю трохи підземний Київ!

А ось наш крематорій. Ці двері – ручна робота наших архітекторів О. Рибачук та В. Мельниченко. До речі, які зробили стіну пам'яті на цвинтарі, який досі чекає на своє звільнення» - поділилася враженнями Ксенія.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост та відео з поїздки до Бучі, Ірпені та Бородянки.

"Син довгий час просив мене поїхати туди. Я боялася. Боялася внутрішнього болю та депресивного стану від побаченого, але я вирішила, що мій син має побачити цю реальність. Заради особистої історії, однозначного розуміння та майбутнього", - зізнається Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.