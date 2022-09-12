Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и показывает кадры из отдыха. В этот раз артистка заинтересовала "свиданием", ради чего пришлось отправиться с другом на кладбище.

«Меня сегодня пригласили на свидание… В Киевский крематорий и байковое кладбище. Теперь я немного знаю подземный Киев!

А вот наш крематорий. Эти двери – ручная работа наших архитекторов А. Рыбачук и В. Мельниченко. Кстати, которые сделали стену памяти на кладбище, которое до сих пор ждет своего освобождения» - поделилась впечатлениями Ксения.

Ранее на своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост и видео с поездки в Бучу, Ирпень и Бородянку.

"Сын долгое время просил меня поехать туда. Я боялась. Боялась внутренней боли и депрессивного состояния от увиденного, но я решила, что мой сын должен увидеть эту реальность. Ради личной истории, однозначного понимания и будущего", - признается Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.