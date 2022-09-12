Популярна українська співачка Настя Каменських, поки її чоловік Олексій Потапенко (Потап) відсиджується за кордоном, активно гастролює та продовжує випускати релізи.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами бекстейджу зі зйомок кліпу на пісню "Кришталь" Відеороботу зняли ще 17 лютого, а прем'єра мала відбутися 11 березня, але повномасштабне вторгнення рф зірвало всі плани.

"17 лютого 2022 року, Київ. Зйомки “Кришталя”. Холодні зали, але неймовірно тепла робоча атмосфера❤️ Пам’ятаю це відчуття, коли вся команда разом: кожен робить щось своє, робота кипить й усі метушаться, але при цьому навкруги атмосфера затишку і тепла. Моменти, цінність яких набагато більше розумієш лише згодом. Щастя робити те, що любиш, щастя бути разом з дорогими серцю людьми, щастя від передчуття весни і майбутнього втілення планів", — зізнається Каменських.

"Постійно згадую, як в той день в голові раз за разом проносилась думка: “як мені пощастило з цими людьми!”. Зараз ще сильніше усвідомлюю, що головна цінність в нашому житті - це люди і наше “разом”. І якими б не були часи, ми разом. І це те, що дає сили🙏🏼", — додала Анастасія.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку: "Все ще буде, попереду багато цікавого - і зустрічі, і обійми, і спільна робота", "Настю, це така ніжна пісня😍", "Виглядаєш приголомшливо".

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.