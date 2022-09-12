В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами бэкстейджа со съемок клипа на песню "Хрусталь" Видеоработу сняли еще 17 февраля, а премьера должна была состояться 11 марта, но полномасштабное вторжение рф сорвало все планы.

"17 февраля 2022 года, Киев. Съемки "Хрусталя". Холодные залы, но невероятно теплая рабочая атмосфера❤️ Помню это ощущение, когда вся команда вместе: каждый делает что-то свое, работа кипит и все суетятся, но при этом вокруг атмосфера уюта и тепла. Моменты, ценность которых гораздо больше понимаешь лишь впоследствии. Счастье делать то, что любишь, счастье быть вместе с дорогими сердцу людьми, счастье от предчувствия весны и будущего воплощения планов", - признается Каменских.

"Постоянно вспоминаю, как в тот день в голове то и дело проносилась мысль: "как мне повезло с этими людьми!". Сейчас еще сильнее осознаю, что главная ценность в нашей жизни - это люди и наше "вместе". И какими бы ни были времена, мы вместе. И это то, что дает силы 🙏🏼", - добавила Анастасия.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "Все еще будет, впереди много интересного - и встречи, и объятия, и совместная работа", "Настя, это такая нежная песня", "Выглядишь потрясающе".

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.