Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показує в Інстаграм чимало цікавих кадрів. На цей раз артистка вирішила похвалитися милою зустріччю з колегою Женею Котом.

Разом із хореографом, з яким колись перемогла на танцювальному шоу, Мішина з'явилася на зйомках нового шоу та навіть похвалилася нагородою.

«Сьогодні буду гарною» – написала Ксенія про свої збори на нові зйомки українського шоу. Після цього артистка показала, як розважалася поза камерою з колегою Євгеном Котом.

«Зйомка, змагатимемося, хто краще знає українську!» – пише Мішина.

Далі вже після шоу артистка похвалилася своєю перемогою, адже виявилося, що вона краще за багатьох знає українську мову і навіть перевершила колег. Як приз зірка показала свою грамоту, над чим посміялася в мережі.

Вся Україна радіє та підтримує ЗСУ, доки наші воїни просуваються вперед і відбивають назад наші землі. З цього приводу вирішила висловитися і Ксенія Мішина в Інстаграм:

«Слава нашим Героям! Сподіваюся, одного дня моя мрія здійсниться – обійняти В. Залужного! Зараз звільняють Ізюм, ось-ось Лисичанськ... Скоро і Кремль наш буде, ваша друга армія світу виявилася ганьбою!» - емоційно зауважила Ксенія.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.