Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина подняла серьезную тему в социальных сетях. Ксения заговорила, как у войны нет ни праздников, ни выходных. Даже когда мы забываем, когда наша психика, чтобы спасти нас, вытесняет осознание войны, когда мы уехали и в безопасности, она все равно есть.

«Каждый день наши города под ракетными обстрелами. Вчера Винница, снова ребенок, безобидное и беззащитное создание. Снова маленький кусочек души умирает, когда осознаешь это горе.

В такие дни накатывает все сразу: боль от потерь, страх неизвестности, жалость к нам всех, разбросанных по миру, оторванных от дома и лишенных своего пути. Милые, я сочувствую каждому из вас, кого коснулась эта чертова война. Я сочувствую с каждым! Мы вместе! А вы в комментариях можете тоже поддержать друг друга!» - высказалась Ксения.

Вторая «Холостячка» Злата Огневич поддержала Мишину: «Прекрасная!».

Также Ксения заговорила о теме исполнения мечты:

"Потом все начали говорить, что желания надо было нормально загадывать. А я все время думала: нормально – это как? Ведь когда мы загадывали, что хотим лучшего, мы желали себе сильных эмоциональных волнений, повышение уровня жизни, попробовать то, что никогда не пробовали. А потом меня осенило, я поняла, что хочет сказать вселенная. Я поняла, что это был урок с мечтами!" - заключила Мишина.

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