Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показывает в Инстаграм довольно много интересных кадров. В этот раз артистка решила похвастаться милой встречей с коллегой Женей Котом.
Вместе с хореографом, с которым когда-то победила на танцевальном шоу, Мишина появилась на съемках нового шоу и даже похвасталась наградой.
«Сегодня буду красивой» - написала Ксения о своих сборах на новые съемки украинского шоу. После этого артистка показала, как веселилась вне камеры с коллегой Евгением Котом.
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«Съемка, будем соревноваться, кто лучше знает украинский!» - пишет Мишина.
Далее уже после шоу артистка похвалилась своей победой, ведь оказалось, что она лучше многих знает украинский язык и даже превзошла коллег. В качестве приза звезда показала свою грамоту, над чем посмеялась в сети.
Вся Украина радуется и поддерживает ВСУ, пока наши воины продвигаются вперед и отбивают обратно наши земли. По этому поводу решила высказаться и Ксения Мишина в Инстаграм:
«Слава нашим Героям! Надеюсь, в один день моя мечта осуществится – обнять В. Залужного! Сейчас освобождают Изюм, вот-вот Лисичанск… Скоро и Кремль наш будет, ваша вторая армия мира оказалась позором!» - эмоционально подметила Ксения.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.