Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показывает в Инстаграм довольно много интересных кадров. В этот раз артистка решила похвастаться милой встречей с коллегой Женей Котом.

Вместе с хореографом, с которым когда-то победила на танцевальном шоу, Мишина появилась на съемках нового шоу и даже похвасталась наградой.

«Сегодня буду красивой» - написала Ксения о своих сборах на новые съемки украинского шоу. После этого артистка показала, как веселилась вне камеры с коллегой Евгением Котом.

«Съемка, будем соревноваться, кто лучше знает украинский!» - пишет Мишина.

Далее уже после шоу артистка похвалилась своей победой, ведь оказалось, что она лучше многих знает украинский язык и даже превзошла коллег. В качестве приза звезда показала свою грамоту, над чем посмеялась в сети.

Вся Украина радуется и поддерживает ВСУ, пока наши воины продвигаются вперед и отбивают обратно наши земли. По этому поводу решила высказаться и Ксения Мишина в Инстаграм:

«Слава нашим Героям! Надеюсь, в один день моя мечта осуществится – обнять В. Залужного! Сейчас освобождают Изюм, вот-вот Лисичанск… Скоро и Кремль наш будет, ваша вторая армия мира оказалась позором!» - эмоционально подметила Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.