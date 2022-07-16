Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - украинская известная певица. Звезда стала очень популярной после проекта "Холостячка", где была главной героиней. На проекте победил юморист Александр Эллерт, с которым Мишина встречалась долгое время, но в итоге пара разошлась. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где в этот раз обратилась с утра к украинским фанатам.

"Доброе утро, друзья. Я уже просыпать в который раз, чую, что где то мои соседи слушают российские песни, российский контент. Так вот, хочу сказать, пока вы будете это слушать, вы будете спонсировать войну", - сказала звезда.

Стоит отметить, Ксения Мишина как и другие украинцы активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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