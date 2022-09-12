Як повідомляє Politeka.net, 34-річний український блогер та співак Володимир Дантес зміг продемонструвати українцям та усьому світу свою нову музичну роботу. Пісня вийшла під назвою "Not a Refugee". Ця робота присвячена українським біженцям.

На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував шматочок зі свого відеокліпу на нову пісню.

"Цей трек був створений для ваших спогадів, зустрічей з близькими та щасливими моментами. Для того, щоб наближати їх до реальності, як і повернення додому. Монтуйте ваші відео та занурюйтесь у радісні миті", - написав співак.

Для створення ролику Володимир Дантес попросив переміщених українців поділитись фрагментами їхнього життя. Зворушливе відео складається з особистих архівів співака та його передплатників. Таким чином Дантес хотів підтримати громадян України, які зараз перебувають за кордоном.

Він дуже зворушив цією піснею українців, які залишили коментарі під постом Володимира Дантеса: "Спасибі. Міцно обіймаю! Це дуже цінна пісня!", "У саме серденько... Яка точна пісня", "Прям про все згадав у пісні, молодець".

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.