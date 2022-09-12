Як повідомляє Politeka.net, 34-річний український блогер та співак Володимир Дантес зміг продемонструвати українцям та усьому світу свою нову музичну роботу. Пісня вийшла під назвою "Not a Refugee". Ця робота присвячена українським біженцям.
На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував шматочок зі свого відеокліпу на нову пісню.
"Цей трек був створений для ваших спогадів, зустрічей з близькими та щасливими моментами. Для того, щоб наближати їх до реальності, як і повернення додому. Монтуйте ваші відео та занурюйтесь у радісні миті", - написав співак.
Для створення ролику Володимир Дантес попросив переміщених українців поділитись фрагментами їхнього життя. Зворушливе відео складається з особистих архівів співака та його передплатників. Таким чином Дантес хотів підтримати громадян України, які зараз перебувають за кордоном.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Опинилися у складному положенні: окупанти просять про переговори з ЗСУ, що відомо
Світло зникло у декількох областях: рашисти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури
Міністр оборони Резніков несподівано визнав свою помилку: "Я не вірив, що настільки..."
Кароль чесно показала, якою буває у повсякденності без яскравого макіяжу: "З яблучками з мого саду"
Він дуже зворушив цією піснею українців, які залишили коментарі під постом Володимира Дантеса: "Спасибі. Міцно обіймаю! Це дуже цінна пісня!", "У саме серденько... Яка точна пісня", "Прям про все згадав у пісні, молодець".
Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.
Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.