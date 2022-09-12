Христина Горняк зізналася, що багато хто вбачає в ній сильну жінку, але насправді вона вміє добре приховувати свій біль та розчарування.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила бути максимально відвертою зі своїми підписниками та чесно відповіла на питання, які їй ставили у мережі. Так, вона розповіла у Instagram, де бере сили, щоб жити далі і зізналася, як змінився її настрій за останні півроку.

Христина Горняк зізналася, що багато хто вбачає в ній сильну жінку, але насправді вона вміє добре приховувати свій біль та розчарування.

"Просто намагаюся свій біль та розчарування, свою слабкість приховувати і не вивалювати тут, адже у вас впевнена і свого вистачає. Але так я трохи спочатку сумую, а потім піднімаюся та йду далі. Адже розумію, що життя одне і тільки я вирішую, як її прожити", - розповіла дружина Володимира Остапчука.

Також Христина Горняк додала, що її настрій зараз хвилеподібний: сьогодні все гаразд, а завтра вже накриває і вона без сил падає.

"Ось нещодавно почала за собою помічати, що є такий посттравматичний синдром, але поки не коментую і спостерігаю. Зараз поїду з подругами до Відня, тому попереду невелике навантаження", - додала дружина Володимира Остапчука.

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