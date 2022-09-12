Кристина Горняк призналась, что многие видят в ней сильную женщину, но на самом деле она умеет хорошо скрывать свои боль и разочарование.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила быть максимально откровенной со своими подписчиками и честно ответила на вопросы, которые ей задавали в сети. Так, она рассказала в Instagram, где берет силы, чтобы жить дальше и призналась, как изменилось ее настроение за последние полгода.

Кристина Горняк призналась, что многие видят в ней сильную женщину, но на самом деле она умеет хорошо скрывать свои боль и разочарование.

"Просто пытаюсь свою боль и разочарование, свою слабость скрывать и не вываливать здесь, ведь у вас уверена и своего хватает. Но да я немного сначала грущу, а потом поднимаюсь и иду дальше. Ведь понимаю, что жизнь одна и только я решаю, как ее прожить", - рассказала жена Владимира Остапчука.

Также Кристина Горняк добавила, что ее настроение сейчас волнообразное: сегодня все хорошо, а завтра уже накрывает и она без сил падает.

"Вот недавно начала по себе замечать, что есть такой посттравматический синдром, но пока не комментирую и наблюдаю. Сейчас поеду с подругами в Вену, потому впереди небольшая перегрузка", - добавила жена Владимира Остапчука.

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