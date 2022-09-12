Як повідомляє Politeka.net , на своїй особистій сторінці в Інстаграм Даша вирішила показати кілька особистих кадрів. Не забула артистка продемонструвати ще одне своє нетипове захоплення.

Нещодавно Даша показала, яку величезну рибу їй вдалося виловити. Однак Даша поспішила запевнити своїх шанувальників, що судаку нічого не загрожує. Вона ловить рибу, а потім її випускає назад у водойму.

Цього разу Астаф'єва зацікавила кадрами, адже похвалилася не лише новеньким вбранням, а й своїм захопленням – стріляниною.

"Я ж говорила, три із семи. Перейшла на темний" - пише Астаф'єва.

Встигає Даша приділити також час і собі коханій, вирушаючи на невеликий відпочинок, прогулюючись із улюбленими вихованцями. Також нещодавно артистка порадувала довгоочікуваними кадрами з нової фотосесії у провокаційному вигляді.

На цей раз Астаф'єва показала, якими бувають її вечори:

«Коштовності країни для мене зараз виглядає так. Багато працюю щодня. Собачки поряд зі мною. Щоб ви навіть не сумнівалися, незабаром ми покажемо вам сучасний освітній проект, якому віддаємо серце».

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