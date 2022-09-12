Как сообщает Politeka.net, на своей личной странице в Инстаграм Даша решила показать несколько личных кадров. Не забыла артистка продемонстрировать еще одно свое нетипичное увлечение.

Не так давно Даша показала, какую огромную рыбу ей удалось выловить. Однако Даша поспешила заверить своих поклонников, что судаку ничего не угрожает. Она ловит рыбу, а затем ее выпускает обратно в водоем.

В этот раз Астафьева заинтересовала кадрами, ведь похвасталась не только новеньким нарядом, но и своим увлечением - стрельбой.

"Я же говорила, три из семи. Перешла на темный" - пишет Астафьева.

Успевает Даша уделить также время и себе любимой, отправляясь на небольшой отдых, прогуливаясь с любимыми питомцами. Также недавно артистка порадовала долгожданными кадрами из новой фотосессии в провокационном виде.

В этот раз Астафьева показала, какими бывают ее вечера:

«Драгоценности страны для меня сейчас выглядит так. Много работаю, каждый день. Собачки рядом со мной. Чтобы вы даже не сомневались, совсем скоро мы покажем вам современный образовательный проект, которому отдаем сердце».

Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"

А еще Politeka сообщала, жена ведущего "Холостяка" Решетника внезапно заговорила об очередном пополнении в семье: "Уже легко..."

Также Politeka писала, Астафьева обвинила украинских звезд в лживости: "Не понимаю, почему эти люди плачут"