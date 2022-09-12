Як пише Politeka.net , Олена Кравець – зірка "Квартал 95", яка виховує трьох дітей. У знаменитості є 19-річна дочка Марія, а також двійнята Іван та Катя, які народилися шість років тому. Старша дочка виросла справжньою красунею та обожнює танці, а з 15 років живе окремо від батьків, винаймаючи квартиру разом із подружкою. Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А днями донька Кравець анонсувала зйомку із зіркою "Жіночого кварталу" Мартою Адамчук.

На своїй сторінці фотограф опублікувала частину лаштунків, де Маша позувала в розстебнутій сорочці.

"Марі, на яку чекає вже весь світ", – написала Адамчук.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Яка красива", "Класна робота, незважаючи ні на що".

Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" влаштувала сміливу фотосесію в одній блузі.

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