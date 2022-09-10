Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". Знаменитость воспитывает троих детей - 19-летнюю Машу, а также довйняшек Ивана и Катю, которые недавно отпраздновали шестые дни рождения. После рождения двойнят Маша съехала от родителей, поэтому с 15 лет жила на съемной квартире с подружкой. Дочь Кравец выросла настоящей красоткой и с самого детства занимается танцами. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится своими успехами в хобби, а также кадрами из личной жизни.

А в этот раз Маша поделилась кадрами со съемок, которые устроила Марта Адамчук. Маша примерила несколько образов, включая смелый лук в ботфортах и блузе.

"Скоро будет много красоты с Мартой Адамчук", - написала Маша в публикации.

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