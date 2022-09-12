Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - звезда "Квартал 95", которая воспитывает троих детей. У знаменитости есть 19-летняя дочь Мария, а также двойняшки Иван и Катя, которые родились шесть лет назад. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и обожает танцы, а с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру вместе с подружкой. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А на днях дочь Кравец анонсировала съемку со звездой "Женского квартала" Мартой Адамчук.
На своей страничке фотограф опубликовала часть закулисья, где Маша позировала в расстегнутой рубашке.
"Мари, на которую ждет уже весь мир", - написала Адамчук.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
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