Популярний грузинський продюсер, шоумен і колишній учасник українського сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, який нещодавно одружився з молоденькою красунею Лізою Чичуа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість зворушив чарівним кадром із коханою.

На новій чорно-білій фотографії Іраклі та Ліза зображені в цікавій локації, дружина ззаду притулилася до чоловіка з прикриваючи його теплою батогом, в яку закуталася і сама, вони обоє дивляться в одному напрямку. Шоумен, до речі, тримає в руках келих шампанського, мабуть, вони з дружиною відвідали якусь вечірку.

У підписі до фотографії Іраклі написав: "Моя". А шанувальники відразу почали коментувати нове фото закоханої пари молодят: "Ви створені один для одного", "Невже у людей буває таке ідеальне життя?", "Яке воно красиве, не схоже ні на кого!", "Яка чудова, гарна пара Щастя вам", "Вся суть кохання в одному фото", "Для сім'ї дуже важливо дивитися в одному напрямку", "Ви прекрасні", "Які красиві та умиротворені щастям у коханні. Всім би так", "Фото випромінює любов", "Фото на мільйон", "Найкрасивіші", "Краса".

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