Популярный грузинский продюсер, шоумен и бывший участник украинского сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который недавно женился с молоденькой красоткой Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость растрогал очаровательным кадром с возлюбленной.

На новой черно-белой фотографии Иракли и Лиза запечатлены в интересной локации, жена сзади прижалась к мужу с прикрывая его теплым плетом, в который закуталась и сама, они оба смотрят в одном направлении. Шоумен, к слову, держит в руках бокал шампанского, видимо, они с женой побывали на какой-то вечеринке.

В подписи к фотографии Иракли написал: "Моя". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото влюбленной пары молодоженов: "Вы созданы друг для друга", "Неужели у людей бывает такая идеальная жизнь?", "Какая она красивая, не похожа ни на кого!", "Какая замечательная, красивая пара. Счастья вам", "Вся суть любви в одном фото", "Для семьи очень важно смотреть в одном направлении", "Вы прекрасны", "Какие красивые и умиротворенные счастьем в любви. Всем бы так", "Фото излучает любовь", "Фото на миллион", "Самые красивые", "Красота".

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