Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася чарівним знімками з нової фотосесії, а у підписі до них висловила свої емоції на 200-й день війни в Україні.

На нових фотографіях Іванна відбита у полі квітучих соняшників. Перед камерою вона з'явилася в гарній вільній сукні кольору хакі, за яким вона приховала ідеальну фігуру. Розкішне довге волосся дівчини розпущене і розвіяне на вітрі, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Онуфрійчук поділилася своїми думками та розповіла, про що мріє: "200 днів, як ми тримаємось. Як ми виборюємо кожен сантиметр нашої прекрасної землі. Те, що роблять наші хлопці та дівчата зараз на фронті, відбирає мову. Неймовірна вдячність, гордість та віра! І скільки б днів цього пекла не було за спиною, ми маємо триматися до останнього. Маємо бути міцним тилом для тих, хто щодня ризикує та покладає своє життя за нашу незалежність. Після найтемнішої ночі обов‘язково настане сонячний день. І на нашій обпаленій землі обов‘язково проростуть соняхи".

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