Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після кількох місяців життя за кордоном повернулася в Україну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала відео з репетиції та повідомила, що знову зібралася за кордон.
Як видно в ролику, Настя знята в студії, чи то репетирує, чи записує свою нову пісню "Кришталь" українською мовою. Перед камерою артистка з'явилася у вільному червоному вбранні із чорними смужками. Її пишні кучері розпущені та недбало покладені, а на обличчі немає макіяжу.
Як виявилося, Каменських зібралася за кордон, а саме до Іспанії, де зараз мешкає її чоловік Потап, та в Азербайджан. У цих країнах у артистки заплановано концерти. Про все це вона розповіла у підписі до публікації: "Музика та зустрічі з вами для мене – це неймовірна втіха. Кожна наша зустріч – це ті моменти, які доводять, що де б ми не були – ми єдині, сильні та незламні. З кожного придбаного квитка на мої концерти йде донат на допомогу Україні. Тому я дуже чекаю на вас: 15/09 – Марбелья, 18/09 – Аліканте, 23/10 – Баку. До зустрічі! Разом до перемоги".
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