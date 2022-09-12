Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після кількох місяців життя за кордоном повернулася в Україну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала відео з репетиції та повідомила, що знову зібралася за кордон.

Як видно в ролику, Настя знята в студії, чи то репетирує, чи записує свою нову пісню "Кришталь" українською мовою. Перед камерою артистка з'явилася у вільному червоному вбранні із чорними смужками. Її пишні кучері розпущені та недбало покладені, а на обличчі немає макіяжу.

Як виявилося, Каменських зібралася за кордон, а саме до Іспанії, де зараз мешкає її чоловік Потап, та в Азербайджан. У цих країнах у артистки заплановано концерти. Про все це вона розповіла у підписі до публікації: "Музика та зустрічі з вами для мене – це неймовірна втіха. Кожна наша зустріч – це ті моменти, які доводять, що де б ми не були – ми єдині, сильні та незламні. З кожного придбаного квитка на мої концерти йде донат на допомогу Україні. Тому я дуже чекаю на вас: 15/09 – Марбелья, 18/09 – Аліканте, 23/10 – Баку. До зустрічі! Разом до перемоги".

Нагадаємо, Андрій Данилко різко схуд, Дьомін розкрив секрет Сердючки: "У нього починається...".

Як повідомляла Politeka, Кароль розтяглася на сходах у дорогій сукні і вразила виглядом: "Знайдеться місце для кохання".

Також Politeka писала, що Дьомін розповів, де зараз Олег Винник, і показав фото "хворого" співака: "І от нещодавно...".