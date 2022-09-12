Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається у Києві, багато виступає та бере участь у волонтерських проектах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася незвичайним фото та своїми переживаннями на тлі останніх новин із фронту.

На новій фотографії щаслива Наталя знята в цікавій локації, вона присіла у оксамитове крісло і щасливо сміється. Перед камерою співачка з'явилася у незвичайному яскравому образі – на ній фіолетове плаття-піджак з паєтками під яким видно блакитний топ. Волосся зірки розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, в руках вона тримає газету.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Боїмося навіть у вбиральню зайти, щоб не пропустити новину, як звільняють чергове місто. У кого таке саме? Поділіться, як вирішуєте проблему? Віримо! Молимося! Чекаємо! Славимо! ЗСУ".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Молимося. Віримо. Славилося. Донатимо", "А я вже давно туди ходжу з телефоном", "Молимося, віримо!", "Слава героям", "Ці довгоочікувані події гріють серце нашої холодної" восени. Любимо ЗСУ", "Я сьогодні від щастя плакала пів дня і дуже тішуся, наші воїни найкращі", "Дуже красива!".

Нагадаємо, Андрій Данилко різко схуд, Дьомін розкрив секрет Сердючки: "У нього починається...".

Як повідомляла Politeka, Кароль розтяглася на сходах у дорогій сукні і вразила виглядом: "Знайдеться місце для кохання".

Також Politeka писала, що Дьомін розповів, де зараз Олег Винник, і показав фото "хворого" співака: "І от нещодавно...".