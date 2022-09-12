Популярна українська блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк" із головним героєм Михайлом Заливаком, показала оригінальний вечір у комфортній компанії. Цього разу Ганна потішила себе досить цікавим задумом - увечері в "компанії" безлічі розкішних троянд.

«Біля Києва знаходиться найбільша парникова плантація троянд у Європі. До нас приїжджають із Голландії подивитися, як вирощують. Як у пісні Пугачової «Мільйон червоних троянд». Тепер я знаю, як це коли мільйон.

Екскурсія пройшла у приємній компанії. Це дуже красиво! Люблю квіти, вони піднімають настрій!» – поділилася емоціями Ганна після насиченого дня.

Як відомо, Ганна схудла на кілька кілограмів і неодноразово розповідала про те, як правильно скидати зайве. Також Богдан поділилася кількома кадрами зі своїх нових занять:

«Сьогодні аеростретчинг. Розминка перед цікавими вправами. І трохи медитації, в такій позі ми сиділи кілька хвилин» - розповідає Ганна.

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