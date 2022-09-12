Победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан заинтересовала необычным вечером с множеством роз.

Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако, показала оригинальный вечер в комфортной компании. В этот раз Анна побаловала себя довольно интересной задумкой - вечером в "компании" множества роскошных роз.

«Возле Киева находится самая большая парниковая плантация роз в Европе. К нам приезжают из Голландии посмотреть, как выращивают. Как в песне Пугачевой «Миллион алых роз». Теперь я знаю, как это, когда миллион.

Экскурсия прошла в приятной компании. Это очень красиво! Обожаю цветы, они поднимают настроение!» - поделилась эмоциями Анна после насыщенного дня.

Как известно, Анна похудела на несколько килограммов и не раз рассказывала о том, как правильно сбрасывать лишнее. Также Богдан поделилась несколькими кадрами из своих новых занятий:

«Сегодня аэростретчинг. Разминка перед интересными упражнениями. И немножко медитации, в такой позе мы сидели несколько минут» - рассказывает Анна.

Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".

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