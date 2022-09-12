Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако, показала оригинальный вечер в комфортной компании. В этот раз Анна побаловала себя довольно интересной задумкой - вечером в "компании" множества роскошных роз.
«Возле Киева находится самая большая парниковая плантация роз в Европе. К нам приезжают из Голландии посмотреть, как выращивают. Как в песне Пугачевой «Миллион алых роз». Теперь я знаю, как это, когда миллион.
Экскурсия прошла в приятной компании. Это очень красиво! Обожаю цветы, они поднимают настроение!» - поделилась эмоциями Анна после насыщенного дня.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Макс Барских взял новое имя и ошеломил признанием об изменениях в жизни: "Я принял решение..."
Оказались в сложном положении: оккупанты просят о переговорах с ВСУ, что известно
Жуткое ЧП в москве, взрыв и пожар произошли в квест-комнате: среди пострадавших дети
53-летняя Лопес впервые за долгое время сняла парик и показала себя без длинных локонов: кадры с прогулки
Как известно, Анна похудела на несколько килограммов и не раз рассказывала о том, как правильно сбрасывать лишнее. Также Богдан поделилась несколькими кадрами из своих новых занятий:
«Сегодня аэростретчинг. Разминка перед интересными упражнениями. И немножко медитации, в такой позе мы сидели несколько минут» - рассказывает Анна.
Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".
Как сообщала Politeka, "Лучшее, что может быть": Могилевская показала, как дарила улыбки детям, фото.
Также Politeka писала, что "Такая печаль и ностальгия": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась своими переживаниями, фото.