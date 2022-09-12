Популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка багато разів була учасницею шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірки виклала весільне відео із храму, де вона із чоловіком Іваном вінчаються.

Схоже, Ілона та її чоловік вирішили повінчатися після довгих років стосунків, офіційного шлюбу та народження двох дітей. До речі, старша дочка пари Валерія була на церемонії з мамою та татом, і ледь не затьмарила зіркову матусю у білому вбранні. Дівчинка з захопленням і веселою усмішкою дивиться на те, що відбувається навколо.

Сама Гвоздьова знову одягла білу весільну сукню і фату, а її чоловік – стильний чорний костюм із білою сорочкою. Вони виглядають по-справжньому щасливо і зворушливо в момент вінчання.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати чарівне відео з вінчання Ілони та Івана: "Мої вітання", "Неймовірні", "Вітаю. До сліз" "Такі красиві. Вітаю Вас", "Дуже красиво і зворушливо", "Вітаю вас ", "Як красиво! Кохання на віки!", "Які ви класні! Вітаю", "Дуже красиві. Привітання щирі", "Ви неймовірно красиві та закохані. Вітаю Вас!", "Вітаю! Нехай ваша родина буде міцною, дружною" і в ній завжди панує кохання!".

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