Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая много раз была участницей шоу "Танці з зірками", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезды выложила свадебное видео из храма, где она с мужем Иваном венчаются.

Похоже, Илона и ее муж решили обвенчаться после долгих лет отношений, официального брака и рождения двух детей. К слову, старшая дочь пары Валерия была на церемонии с мамой и папой, и едва не затмила звездную мамочку в белом наряде. Малышка с восторгом и веселой улыбкой смотрит на происходящее вокруг.

Сама Гвоздева снова надела белоснежное свадебное платье и фату, а ее муж – стильный черный костюм с белой рубашкой. Они выглядят по-настоящему счастливо и очень трогательно в момент венчания.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать очаровательное видео с венчания Илоны и Ивана: "Мои поздравления", "Невероятные", "Поздравляю. До слез" "Такие красивые. Поздравляю Вас", "Очень красиво и трогательно", "Поздравляю вас", "Как красиво! Любовь на веки!", "Какие вы классные! Поздравляю", "Очень красивые. Поздравления искренние", "Вы невероятно красивы и влюблены. Поздравляю Вас!", "Поздравляю! Пусть ваша семья будет крепкой, дружной и в ней всегда царит любовь!".

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