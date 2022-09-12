Популярна американська співачка Брітні Спірс, яка неодноразово потрапляла у скандали через свою поведінку, вже давно пройшла курс лікування. Через дії батька артистка навіть не мала можливості самостійно вирішити, чи зможе вона завести дітей.
На цей раз в Інстаграм Брітні обрушилася з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.
«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.
Вона нагадала, що їй також брехали, що вона мала онкологію, але це була брехня – вона в порядку.
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«Мій тато просто був мерзенною людиною, мені здавалося, що він просто хоче убити мене, і я правда сподіваюся, що він горітиме в пеклі» - висловилася артистка.
У мережі підтримали Спірс та її одкровення:
«Ми так пишаємось тобою за те, що ти кажеш! Ми підтримуємо вас ❤️; кажіть, як вам потрібно; Якось сказала Мадонна: «Вирази себе. Не пригнічуй себе». ❤️🙌; 😢 ми любимо тебе королева! ❤️; Ми заплатимо, ми любимо і підтримуємо тебе, Бріте; Так! В'язниця для Джеймі; Сильна Брітні 💪».
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