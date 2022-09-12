Популярная артистка и певица Бритни Спирс рассказала, как ее изводили и мучили родители, забрав даже средства для существования.

Популярна американская певица Бритни Спирс, которая не раз попадала в скандалы из-за своего поведения, уже давно прошла курс лечения. Из-за действий отца у артистки даже не было возможности самостоятельно решить, сможет ли она завести детей.

В этот раз в Инстаграм Бритни обрушилась с руганью на своих родителей и пожелала им гореть в аду.

«Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мной все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха… Я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду» - рассказала Бритни.

Она напомнила, что ей также врали, что у нее была онкология, но это была ложь – она в порядке.

«Мой папа просто был гнусным человеком, мне казалось, что он просто хочет убить меня, и я правда надеюсь, что он будет гореть в аду» - высказалась артистка.

В сети поддержали Спирс и ее откровения:

«Мы так гордимся тобой за то, что ты говоришь! Мы поддерживаем вас ❤️; говорите, как вам нужно; Как однажды сказала Мадонна: «Вырази себя. Не подавляй себя». ❤️🙌; 😢 мы любим тебя королева!!! ❤️; Мы заплатим, мы любим и поддерживаем тебя, Брит; Да!!! Тюрьма для Джейми; Сильная Бритни 💪».

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