Популярний український ресторатор, шоумен та блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. З початку війни кулінар виявив неабияку проукраїнську позицію і зі своїми ресторанами багато допомагає українській армії.

Так цього разу Ектор опублікував незвичайні кадри з Донецької області, на яких позує разом із українськими захисниками. Так, на одному з фото ресторатора навіть не одразу можна помітити, оскільки він теж одягнув вбрання у військовому стилі і буквально загубився у компанії воїнів. А на другому знімку Ектор та ще двоє військових розгорнули розписаний подяками український прапор.

У підписку до публікації Хіменес-Браво написав: "Хто ці люди під броніками? Хто ці військові? Студенти, вчителі, касири, адміністратори, актори й акторки, майстри манікюру, тренери, бармени, підприємці, айтішники, маркетологи й маркетологині — але всіх їх звуть однаково ГЕРОЯМИ. Всі вони мужні, хоробрі, і я не перестаю пишатися та щодня говорити — дякую. Молитися за їх повернення, щоб всі сини, дочки, отці й матері зʼєдналися із сімʼями вдома. Прямо зараз йде контрнаступ і це точно перелом, тож зараз ЗСУ ще більше потрібна наша підтримка. Тримаємося разом. Слава Україні!".

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