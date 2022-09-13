Популярний український ресторатор, шоумен та блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. З початку війни кулінар виявив неабияку проукраїнську позицію і зі своїми ресторанами багато допомагає українській армії.
Так цього разу Ектор опублікував незвичайні кадри з Донецької області, на яких позує разом із українськими захисниками. Так, на одному з фото ресторатора навіть не одразу можна помітити, оскільки він теж одягнув вбрання у військовому стилі і буквально загубився у компанії воїнів. А на другому знімку Ектор та ще двоє військових розгорнули розписаний подяками український прапор.
У підписку до публікації Хіменес-Браво написав: "Хто ці люди під броніками? Хто ці військові? Студенти, вчителі, касири, адміністратори, актори й акторки, майстри манікюру, тренери, бармени, підприємці, айтішники, маркетологи й маркетологині — але всіх їх звуть однаково ГЕРОЯМИ. Всі вони мужні, хоробрі, і я не перестаю пишатися та щодня говорити — дякую. Молитися за їх повернення, щоб всі сини, дочки, отці й матері зʼєдналися із сімʼями вдома. Прямо зараз йде контрнаступ і це точно перелом, тож зараз ЗСУ ще більше потрібна наша підтримка. Тримаємося разом. Слава Україні!".
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Плачуть і прощаються з рідними: контрнаступ ЗСУ змусив окупантів у паніці тікати, перехоплення СБУ
Макс Барських взяв нове ім'я та приголомшив зізнанням про зміни в житті: "Я прийняв рішення..."
"Пішли зовсім інші розмови": стало відомо, що буде після успішного контрнаступу ЗСУ
53-річна Лопес вперше за довгий час зняла перуку і показала себе без довгих локонів: кадри з прогулянки
Нагадаємо, "Ми тримаємось…": Онуфрійчук з "Танців з зірками" розповіла, яке майбутнє чекає на Україну.
Як повідомляла Politeka, "У кого таке ж?": Могилевська звернулася до українців після новин про контрнаступ ЗСУ.
Також Politeka писала, що "До зустрічі...": Каменських побула вдома і знову зібралася за кордон, відео.