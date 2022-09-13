Популярный украинский ресторатор, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. С начала войны кулинар проявил незаурядную проукраинскую позицию и со своими ресторанами много помогает украиснкой армии.

Так, в этот раз Эктор опубликовал необычные кадры с Донецкой области, на которых позирует вместе с украинскими защитниками. Так, на одном из фото ресторатора даже не сразу можно заметить, так как он тоже надел наряд в военном стиле и буквально затерялся в компании воинов. А на втором снимке Эктор и еще двое военных развернули расписанный благодарностями украинскиф флаг.

В подписик к публикации Хименес-Браво написал: "Кто эти люди под брониками? Кто эти военные? Студенты, учителя, кассиры, администраторы, актеры и актрисы, мастера маникюра, тренеры, бармены, предприниматели, айтишники, маркетологи и маркетологи – но всех их зовут одинаково ГЕРОЯМИ. Все они мужественные, храбрые, и я не перестаю гордиться и каждый день говорить – спасибо. Молиться о их возвращении, чтобы все сыновья, дочери, отцы и матери соединились с семьями дома. Прямо сейчас идет контрнаступление и это точно перелом, поэтому сейчас ВСУ еще больше нужна наша поддержка. Держимся вместе. Слава Украине!".

Напомним, "Мы держимся…": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала, какое будущее ждет Украину.

Как сообщала Politeka, "У кого такое же?": Могилевская обратилась к украинцам после новостей о контрнаступлении ВСУ.

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