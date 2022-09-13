У третьому ефірі шоу Джамала та її партнер Яцек Йешке виконали на паркеті проекту віденський вальс. Польське журі оцінило танець пари на 38 балів, і це один із найвищих результатів ефіру.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео свого з Яцеком виступу та поділилася враженнями.

"Відтанцювали третій ефір. Він був присвячений Кшиштофу Кравчику — польській музичній легенді. Тож цього разу не обійшлося й без лайву – виконати його пісню Pamiętam Ciebie z tamtych lat було честю для мене. А ще – можливістю ще раз подякувати Польщі й Polsat Foundation зокрема за благодійний збір, який ми проводимо в Танцях з зірками ❤️", — розповіла Джамала.

Шанувальники в коментарях підтримали українську співачку: "Джа, ваша пара щира та працьовита, вірю в вашу перемогу!"; "Найкращий ваш виступ за три ефіри! Красиво, легко і природньо💃"; "Джамала, я пишаюсь вами. Дякую за підтримку України💙💛".

Додамо, за підсумками третього ефіру польських Танців з зірками покинула олімпійська чемпіонка-велогонщиця Майя Влощовська. Фаворитами шоу, судячи з оцінок жюрі та відгуків глядачів, є одностатева пара Яцек Єлонек та Майкл Данильчук.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".