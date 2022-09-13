В третьем эфире шоу Джамала и ее партнер Яцек Йешке исполнили на паркете проекта венский вальс. Польское жюри оценило танец пары в 38 баллов, и это один из самых высоких результатов эфира.
На своей странице в Instagram артистка разместила видео своего выступления с Яцеком и поделилась впечатлениями.
"Оттанцевали третий эфир. Он был посвящен Кшиштофу Кравчику — польской музыкальной легенде. Поэтому в этот раз не обошлось и без лайва – исполнить его песню Pamiętam Ciebie z tamtych lat было честью для меня. А еще – возможностью еще раз поблагодарить Польшу и Polsat Found в частности за благотворительный сбор, который мы проводим в Танцах со звездами ❤️", - рассказала Джамала.
Поклонники в комментариях поддержали украинскую певицу: "Джа, ваша пара искренняя и трудолюбивая, верю в вашу победу!"; "Лучшее ваше выступление за три эфира! Красиво, легко и естественно💃"; " Джамала, я горжусь вами. Спасибо за поддержку Украины💙💛".
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По итогам третьего эфира польских Танцев со звездами покинула олимпийская чемпионка-велогонщица Майя Влощевская. Фаворитами шоу, судя по оценкам жюри и отзывов зрителей, является однополая пара Яцек Елонек и Майкл Данильчук.
Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".