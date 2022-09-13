На тлі чуток про проблеми у сім'ї дружина Володимира Остапчука Крістіна Горняк пояснила, чому зачастила до Європи та до кого їздить.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала у невелику відпустку до Європи.

Під час подорожі дружина Остапчука влаштувала традиційну рубрику «Питання-відповідь» у своїх стор Instagram. Природно, фоловери поцікавилися, чому Христина зачастила з поїздками до столиці Австрії.

"Улюблене місце?", - написали їй.

Горняк пояснив, що Відень їй дуже подобається зовні та енергетикою. Вона вважає це місто дуже цікавим.

«Там зараз живуть мої подруги, тому зручно та весело», - відповіла вона.

Зазначимо, що ось уже кілька днів шанувальники ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини схвильовані чутками про те, що у пари не все так гладко у стосунках, як здається. Справа в тому, що подружжя зараз живе окремо. Самі вони публічно поки що ніяк не прокоментували ситуацію. А ось знайомий сім'ї ведучий Слава Дьомін проговорився, що в особистому житті Володимира Остапчука знову проблеми.

«Знаю, що пара має певні проблеми. Але поки що до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина – невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади своїх дітей», - розповів Дьомін.

Нагадаємо, Остапчук зараз не живе разом із дружиною: стало відомо про проблеми у пари

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